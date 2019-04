Aanvoerder Ploem schiet Jong FC Groningen langs Ajax

Jong FC Groningen heeft zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen van Ajax amateurs en blijft hierdoor ongeslagen in 2019. Het winnende doelpunt kwam op naam van Marijn Ploem en viel in de slotfase van de eerste helft.

Hiermee liep de mooie reeks zonder nederlagen van de groen-witten op naar twaalf duels. Jong FC Groningen blijft vijfde in de derde divisie met 49 punten uit 28 duels. In de eerste helft waren beide defensies de baas op het veld. De opbouw werd goed verzorgd, maar er werden weinig tot geen kansen uitgespeeld.

Openingstreffer

De openingstreffer in de 38e minuut kwam dan ook op gelukkige wijze tot stand. Na een voorzet van de rechterkant ontstond er een scrimmage waarna de bal goed viel voor Ploem die geen moment nadacht, hard uithaalde en via de onderkant van de lat scoorde.

Meer druk

In de tweede helft speelde Ajax met meer druk naar voren. De verdediging van de thuisploeg stond echter goed. Doelman Pelle Boevink hoefde nauwelijks in actie te komen namens de Groningers.

Kansen Bouman

Daniël Bouman kreeg na een uur spelen een dot van een kans om het duel te beslissen, maar hij schoot onder druk van Ajax-doelman Stephan Veenboer naast. Bouman schoot vijf minuten later uit kansrijke positie over. Invaller Giovanni Zwikstra stuitte in de blessuretijd ook op Veenboer. De gasten kregen nog één kans, Asare vond echter Boevink op zijn weg.

Revanche

Zo nam de thuisploeg tevens revanche op de Amsterdammers want de laatste nederlaag van Jong FC Groningen was tegen Ajax amateurs op 15 december 2018 (1-0). Volgende week zaterdag neemt de ploeg van coach Alfons Arts het in de jacht op de vierde plaats op tegen koploper Noordwijk. Dit duel in Zuid-Holland begint om 14.30 uur.

