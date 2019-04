Expeditie Grunnen is op de camping

Terwijl de meeste mensen hun caravan nog aan het schoonmaken zijn, genieten Roelof en Gré Kijf volop in hun tuinstoelen! Dit is het derde jaar dat ze in Wedderbergen op de camping staan, het hele seizoen lang. De vogels en de katten gaan ook mee.

En in Wildervank mogen de koeien weer naar buiten en dat is één groot feest! Veel mensen komen kijken naar de koeien die vrolijk en enthousiast de wei in springen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Plofkraak! Wat is er precies gebeurd in Winkelcentrum Lewenborg?

- Kom in de Kas! In Sappemeer

- Detectietraining voor honden in het Nationaal Busmuseum Hoogezand

- Sarah in de tuin in Veele

- En nog veel meer

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!