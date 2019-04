Warming-up: FC Groningen - Excelsior

Als FC Groningen voor de winterstop een wedstrijd zo matig speelde als afgelopen dinsdag, dan werd er verloren. Zo werden de voorbeelden van de thuiswedstrijden tegen Willem II (0-1) en PEC Zwolle (0-1) vaak aangehaald als het ging om wedstrijden die gewonnen hadden moeten worden.

Groningen had toen ook recht op meer, maar kreeg het niet. Tegen de Superboeren had Groningen het geluk wel aan hun zijde. Het spel was matig, er werden te veel kansen weggegeven, maar aan het eind van de rit mocht Groningen de drie punten bijschrijven. Netto resultaat na de winter: 23 punten.



De vorm: FC Groningen

Als je naar de 23 punten kijkt die FC Groningen na de winterstop behaalde dan kan je zeggen dat het team van Danny Buijs in topvorm is. Een uitstekend moyenne als je van de elf wedstrijden na de winter er zeven wint, twee gelijkspeelt en twee keer van topploegen verliest. Toch zijn er wel wat kritiekpuntjes op het spel van de FC.

Zo leek het tegen De Graafschap even op het FC Groningen van voor de winterse onderbreking. Er werd niks gecreëerd, de tegenstander was beter en het spel van Groningen was matig. Enig verschil met een dik half jaar geleden, de drie punten bleven in Groningen. Daarom is Groningen nu al sinds 16 december ongeslagen in eigen huis. Toch zal het spel van de FC moeten verbeteren wil de ploeg kans maken in de play-offs om Europees voetbal.

Een keer een wedstrijd winnen met meer dan één doelpunt verschil en goed aanvallend spel is namelijk alweer een tijdje geleden. De eerste pot na de winter was dat wel het geval. Dankzij een uitblinkende Bruns won Groningen met 3-0 van Heracles. Alle andere wedstrijden tot nu toe was het verschil in goals continu slechts één.



De vorm: Excelsior

Bij Excelsior sloeg het deze week in als een bom toen Adrie Poldervaart na de nederlaag tegen NAC (1-2) zijn contract inleverde. Excelsior verkeerd na de winterstop niet in goeden doen. De Kralingers scoren erg moeizaam en de laatste vijf wedstrijden werden verloren. Het laatste punt werd behaald tegen FC Utrecht op 23 februari jongstleden.

Afgelopen dinsdag wist Excelsior voor het eerst sinds 504 minuten weer eens een doelpunt te maken in de eredivisie. Toch scoorde het team van oud-Groningen speler Lorenzo Burnet nog altijd één keer meer dan Groningen. Het aantal tegengoals is bijna het dubbele van de FC.

Waar moeten we op letten?

Het wordt weer een keer tijd voor Ritsu Doan om zich te laten zien. De smaakmaker, die zo goed kan voetballe,n laat het maar niet zien na de winterstop. De Japanner gaf nog geen assist en maakte nog geen doelpunt. Hij is, nadat hij heeft meegedaan aan de Azië cup, nog niet weer in vorm geweest en dat is toch iets wat nu langzaam zorgen baart. Want dat Doan verschrikkelijk goed kan voetballen staat buiten kijf, maar hij moet het nu wel weer een keer laten zien.



Historie

FC Groningen en Excelsior stonden zeventien keer eerder tegenover elkaar in Groningen voor een eredivisiewedstrijd. Tien keer won Groningen, twee keer Excelsior en het werd vijf keer gelijk.



Blessures / schorsingen

Kevin Begois (blessure) Jannik Pohl (niet bij selectie)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Chabot, Handwerker; Reis, Memisevic, El Hankouri, Doan; Mahi en Sierhuis.