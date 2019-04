Beeld Lenin is weggehaald uit Fontana

Het metershoge beeld van Lenin dat in kuuroord Fontana in Bad Nieuweschans stond, is zaterdagmorgen weggehaald. Het is met een dieplader naar Zuidbroek gebracht.

Het kuuroord werd onlangs overgenomen door de landelijke keten Quality Wellness Resorts. De nieuwe eigenaren vinden dat een dergelijk beeld er niet thuishoort.

Komt uit Oost-Duitsland

De negen meter hoge Lenin komt oorspronkelijk uit Oost-Duitsland. Het beeld werd eind jaren negentig opgekocht door ondernemer Henk Koop. De laatste jaren stond het op een veldje bij het wellnessresort. Fontana had het beeld in bruikleen.

Het is onduidelijk wat er nu met het standbeeld gaat gebeuren. Volgens Bad Nieuweschans Online wordt hij tijdelijk gestald in Zuidbroek. Fontana was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Naar Nieuw Beerta?

De Stichting Landschap Oldambt had eerder aangegeven het beeld graag langs de Hamer en Sikkellaan in Nieuw Beerta te plaatsen. Zo zou 'Lenin' uitkijken over het gebied waar het communisme in de vorige eeuw groot was. Of dit werkelijkheid wordt, is onbekend.

Het is niet de eerste keer dat het standbeeld op transport gaat. Ruim zes jaar geleden werd hij tijdelijk in Assen neergezet, vanwege een tentoonstelling van het Drents Museum.

