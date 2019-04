Jos Koop wint 32e Omloop van de Veenkoloniën

Wielrenner Jos Koop uit Eindhoven heeft zaterdagmiddag de 32e editie van de Omloop van de Veenkoloniën gewonnen. Koop was in de straten van Veendam de snelste uit een kopgroep van elf renners.

De koers begon rustig met een paar onsuccesvolle demarrages. Ongeveer halverwege de wedstrijd ontstond er een groep van 18 renners die maximaal 35 seconden voorsprong namen. Deze groep werd teruggepakt.



Ontsnapping

Later wisten acht renners uit het peloton te ontsnappen en later sloten er nog drie kanshebbers bij de kopgroep aan. Deze elf gingen sprinten om de eindzege waarin Koop de anderen zijn wil wist op de leggen. Arne Peters werd tweede, het brons was voor Ramon van Bokhoven.

Strijdlust

Aden Paterson van de Noordelijke Wielervereniging (NWVG) won de prijs voor de strijdlust

De Australiër eindigde in de wedstrijd als elfde. Adrie Lindeman van de NWVG zat ook van voren, maar moest in de eindsprint genoegen nemen met de negende plaats. Het was de eerste wedstrijd in de clubcompetitie waarin de NWVG nu aan de leiding gaat.