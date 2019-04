Polling strandt in tweede ronde

Kim Polling in actie tijdens de Grand Prix in Den Haag (Foto: Orange pictures/Andre de Heus)

Judoka Kim Polling uit Zevenhuizen is zaterdagmiddag bij de Grand Prix in Antalya in de tweede ronde uitgeschakeld.

De voormalige nummer 1 van de wereld moest zich in de golden score gewonnen geven tegen de Griekse Elisavet Teltsidou, die op ippon zegevierde. Polling was in de klasse tot 70 kilogram met winst op ippon tegen de Braziliaanse Ellen Santana sterk begonnen aan het toernooi in Turkije.



Rentree

Polling maakte een maand geleden haar rentree tijdens de GP van Marrakesh. Toen was Teltsidou haar eveneens in de tweede ronde met ippon de baas. Een week later verloor Polling bij een grandslamtoernooi in Rusland al in de eerste ronde. De viervoudig Europees kampioene stond bijna een jaar aan de kant wegens een hernia.



