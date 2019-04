Donar loopt in Zwolle opnieuw tegen nederlaag aan

De basketballers van Donar hebben in Zwolle met 101-96 verloren van Landstede Basketbal, de nummer twee van de eredivisie. Het is alweer de vierde nederlaag in de competitie op rij voor de Groningers.

Donar, dat zelf vierde staat op de ranglijst, begon moeizaam aan de wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 28-22. In het tweede bedrijf kwamen de Groningers iets dichterbij, waardoor het 53-50 stond bij rust.



Pasalic

Drago Pasalic was in de eerste helft de beste speler bij Donar. Hij schoot honderd procent raak en maakte daarmee 13 punten. Sherron Dorsey-Walker was namens Landstede voor rust zelfs goed voor 18 punten.



Tweede helft

In het derde kwart liep de thuisploeg weer wat uit op Donar (74-66). In het laatste kwart konden de Groningers het gat niet meer dichten. Dorsey-Walker was topscorer van de wedstrijd met 33 punten. Grant Sitton en Rienk Mast maakten de meeste punten (15) namens Donar.



Vier keer verlies

Donar verloor alle vier duels in de competitie van Landstede Basketbal dit seizoen.



Programma

Volgende week wacht opnieuw een lastig programma voor Donar. Dinsdag spelen de Groningers uit tegen koploper ZZ Leiden. Zaterdag is Dutch Windmills te gast in MartiniPlaza.