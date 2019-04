Goudhaantje Gladon zorgt er weer voor dat de drie punten in Groningen blijven

Invaller Paul Gladon was voor het tweede duel op rij matchwinner namens FC Groningen (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Door deze zege klimt FC Groningen naar de achtste plaats in de eredivisie met 41 punten uit 29 duels. Het was de zevende thuisoverwinning op rij voor de Groningers. De ploeg van coach Danny Buijs passeert Willem II op de ranglijst dat hard onderuit ging tegen Ajax (1-4).

Moeizaam

Het ging zeer moeizaam bij de thuisploeg want vooral in de tweede helft was Excelsior lange tijd de betere ploeg. De groen-witten moesten toezien hoe de gasten scherper combineerden, maar het vizier niet op scherp hadden staan.

Gladon slaat toe

Juist in die fase sloeg Gladon genadeloos toe. Hij had bijna geen tijd nodig om aan te nemen, te keren en binnen te schieten na goed werk van Amir Absalem. Danny Buijs bracht met nog een half uur te spelen Gladon en Django Warmerdam in het veld voor Ludovit Reis en Mo El Hankouri.

Ommekeer

Dit zorgde dus toch voor de ommekeer. Alleen in het eerste kwartier van de eerste helft dwongen de groen-witten de tegenstander echt achteruit. Na een goede actie van Doan en Zeefuik werd Sierhuis in stelling gebracht. Zijn schot ging maar net over.

Duimschroeven

Langzaam maar zeker kwamen de gasten beter in de wedstrijd. Na de rust drong de ploeg van interim-trainer André Hoekstra steeds meer aan. FC Groningen werd in eigen stadion de duimschroeven aangedraaid.

Onzorgvuldig

Omdat de Kralingers toch ook in de afwerking te onzorgvuldig waren en Gladon toesloeg toen het kon bleven de drie punten in Groningen. Zo leeft FC Groningen met vertrouwen toe naar de clash tegen sc Heerenveen van volgende week zondag.

Lees ook:

- Lees terug: Supersub Gladon loodst Groningen ook langs Excelsior

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs Excelsior?