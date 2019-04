Lycurgus plaatst zich voor finale om de landstitel

Zaanstad werd met 3-0 verslagen waardoor de finaleplaats één speeldag voor het einde van de kampioensgroep werd afgedwongen. De setstanden in Koog aan de Zaan waren 25-20, 25-19 en 25-18. De tegenstander in de finalereeks wordt Dynamo of Orion.

Finalereeks

Zo kan de ploeg van coach Arjan Taaij rustig toeleven naar de finalereeks. Bij de laatste wedstrijd in de kampioensgroep tegen Taurus van volgende week zaterdag staat er voor beide ploegen niets meer op het spel.

