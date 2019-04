Grasbaancoureur Mika Meijer legt de lat hoger

Het wordt dringen achter de, zoals het nu lijkt, alleenheerschappij van Romano Hummel. Hij is zondag al de gedoodverfde favoriet bij de eerste wedstrijd van de Dutch Open Grasstrack in Vries.

Dichterbij

Meijer spiegelt zich niet aan Hummel, maar denkt wel dichterbij te kunnen komen. 'Ik ben er dag en nacht mee bezig. Het is een 'way of life' geworden. Ik ben ook veel fitter, ben vaker naar de sportschool geweest. Daarnaast zijn de motoren goed geprepareerd', klinkt het vastberaden.

Adrenaline

Of de investeringen van de afgelopen winter meteen een positief effect zullen hebben, is nog lastig in te schatten. Meijer staat in ieder geval wel met meer adrenaline in z'n lijf aan het startlint in Vries dan in vorige seizoenen.

Lat hoger

'Ik heb de lat wat hoger gelegd. Dan is het logisch dat de spanning wat hoger is. Vries is in elk geval wel een baan die mij ligt. Dat is het probleem niet', vertelt hij twee dagen, op z'n achttiende verjaardag, voordat de eerste race begint.

Deelnemersveld

Het grote deelnemersveld speelt wel een rol van betekenis tijdens de missie van Meijer. Er staan in totaal achttien solorijders aan de start in Vries, iets wat het hele seizoen het geval zal zijn. Er rijden ex-Europees kampioenen en coureurs die in de WK-cyclus in de top meedraaien.

Super

'Dat aantal is natuurlijk super in vergelijking met andere jaren. En het veld is ook nog eens zeer aan elkaar gewaagd. Ik zal moeten strijden om me bij de eerste zes te plaatsen voor een finaleplek'.

Vijf wedstrijden

In totaal zijn er vijf wedstrijden in de Dutch Open. Daarnaast komt Meijer ook in actie bij een aantal internationale grasbaanwedstrijden. En alsof dat nog niet genoeg is, rijdt hij ook nog veertien competitiewedstrijden voor een speedwayclub in Denemarken.

Combineren

'Deze wedstrijden zijn op zaterdag en goed te combineren met het grasbaanracen wat in de meeste gevallen op zondag is. En ik wil het ook graag, want bij speedway rij je heel krap op elkaar. Daar hou ik erg van', legt hij uit.

Studie

Tussen al het geweld van motoren door studeert Meijer ook nog commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Groningen.