Te Wierik: 'Vizier nu op de 'goede' play-offs'

Toch wou de centrale verdediger niet keihard uitspreken dat de doelstelling nu ook de play-offs om Europees voetbal zijn. 'Na onze drie vrije dagen gaan we met elkaar zitten om het hier over te hebben. Het is nu tijd om even rust te pakken en te herstellen'.

Frisheid is weg

Het was duidelijk te zien dat de frisheid uit de ploeg was. 'Drie wedstrijden in een week is toch anders. Ik vond dat we redelijk begonnen vanavond, maar we creëerden te weinig. In de tweede helft zakte ons spel tot een bedenkelijk niveau'.

In eigen hand

'Aan de andere kant hebben we ook niet veel meer weggeven. We kunnen nu ons vizier richten op de 'goede' play-offs, om Europees voetbal dus. We hebben het in eigen hand. Dat is een lekker gevoel', besluit Te Wierik.

Weer matchwinner

Paul Gladon was voor de tweede opeenvolgende wedstrijd matchwinner. 'Dat is een heerlijk gevoel voor mij en de ploeg, als ik dit tegen Heerenveen ook kan laten zien zou het helemaal mooi zijn', straalt Gladon.

Lekker in het hoekje

'Ik kreeg de bal aangespeeld van Amir Absalem. Ik dacht dat hij voor me zou komen en meteen uit kon halen, maar ik kreeg hem achter me. Even draaien en uithalen. De bal verdween lekker in het hoekje.'

Nu genieten

Natuurlijk hoopt Gladon nu op meer speeltijd. 'Ik heb het er wel met de trainer over gehad. Uiteraard wil ik in de basis beginnen. Ik kan belangrijk voor het team, dat heb ik vandaag ook weer laten zien. Nu ga ik lekker afspreken met vrienden en familie en genieten', aldus de aanvaller.

Blij met zege

Trainer Danny Buijs was enorm blij met de zege, maar had toch iets om zijn hoofd over te breken de komende dagen. 'Hoe kunnen we beter gaan voetballen? Dat is wel iets waar ik me mee bezig ga houden. Ik vind dat we aan de bal onszelf en het publiek tekort gedaan hebben'.

Niet voldoende

'In de laatste twee duels was dit niet voldoende. We willen een bepaald spel aan de bal bieden en dat is niet gelukt. Voetballend moet het veel beter. Ik mis de rust, juiste veldbezetting'.

Mindere fase

'Ook kan ik er niet omheen dat een aantal spelers niet in hun beste doen zijn. Bijvoorbeeld Doan zit in een mindere fase, maar dit wil ik door trekken naar het hele team. Daar staat wel tegenover dat ploegen het heel lastig vinden om tegen ons te spelen', verklaart Buijs.

Vrienden en familie

Speciaal voor spits Kaj Sierhuis zaten vrienden en familie op de tribune. 'In totaal vijftien mensen denk ik, dat is wel heel leuk', vertelt een trotste Sierhuis. 'Ze hebben me veel in actie gezien. Ik heb gestreden, de ploeg geholpen. We laten niet ons beste spel zien, maar ik heb toch een tevreden gevoel. De punten tellen'.

Valt goed

Sierhuis had ook gezien dat het spel van FC Groningen nog niet om over naar huis te schrijven was. 'Dat is soms zo moeilijk in het voetbal. Je wint wel, maar speelt niet goed. Het valt nu steeds goed, maar dat gaat niet zo door als we zo blijven spelen. Dat weet ik wel'.