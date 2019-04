Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Excelsior

De overwinning was de zevende op rij in eigen huis en de ploeg van coach Danny Buijs klimt hierdoor naar de achtste plek in de eredivisie.

Stemmen

Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Excelsior was 5,11 oftewel 'Mwoah. Het was het nét niet'. Er werden 1269 stemmen uitgebracht waarvoor dank.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Heerenveen uit

De eerstvolgende wedstrijd van FC Groningen staat voor zondag 14 april op het programma. De ploeg van coach Danny Buijs gaat dan in Friesland op bezoek bij sc Heerenveen. Dit duel begint om 14:30 uur. Dan vragen wij jullie, de supporters van FC Groningen, opnieuw om jullie mening.

