Kromowidjojo pakt ook WK-ticket op 50 vrij

De drievoudig olympisch kampioene deed dat zaterdagochtend in de finale van de 100 meter vrije slag en 's avonds in de series van de 50 vrij. Kromowidjojo tikte op het kortste nummer aan in 24,65 seconden. De limiet staat op 24,73.



Limiet

De 28-jarige Groningse voldeed eerder op de dag op de 100 vrij aan de limiet voor de WK van komende zomer in Gwangju. In de finale dook ze met 54,13 twee honderdsten van een seconde onder de vereiste tijd.

Winst Heemskerk

'Kromo' moest de winst aan Femke Heemskerk laten (53,52). Heemskerk had onlangs de limiet al gezwommen in Marseille. De 31-jarige zwemster heeft ook op de 50 en 200 vrij al voldaan aan de eisen. In Den Haag zette Heemskerk in de series van de 50 vrij met 24,90 de tweede tijd neer.



