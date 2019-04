Groningse (19) bereikt finale Prinses Christina Concours

De 19-jarige Kalina Vladovska uit Groningen is zaterdagavond doorgedrongen tot de finale van het Prinses Christina Concours.

Slagwerkster Vladovska werd samen met zes andere talenten door een jury geselecteerd tijdens de halve finale in Den Haag.

Tot haar mede-finalisten behoren ook twee Drenten: celliste Mare Keja (14) uit Rolde en pianist Kees Kruit (19) uit Peize.

Finale

Het Prinses Christina Concours is een jaarlijks muziekconcours dat jongeren kennis moet laten maken met onder meer klassieke muziek. Komende zondag, 14 april, is de finale in het Haagse Zuiderstrandtheater.

Kalina Vladovska tijdens de regionale finales



Lees ook:

- Gronings pianotalent (15) bereikt landelijke finale Steinway Pianoconcours