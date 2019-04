Lauwersoog wil 'waterstofmolens' op zee

Het plan maakt deel uit van een groter initiatief om de haven van Lauwersoog te vergroenen.

Kotters

Het project om garnalenkotters aan te drijven met waterstof is inmiddels in een vergevorderd stadium. Ook de financiering van het ombouwen van de 'Ecolution', het duurzame zeilschip van wijlen Wubbo Ockels, is bijna rond. Voor alle initiatieven is veel waterstof nodig.



Deze jongens moeten straks op waterstof gaan varen. (Foto:Steven Radersma/RTV Noord)

Per leiding naar land

'We denken dat we twee windmolens nodig hebben om voldoende waterstof te maken', zegt Albert Keizer van Next Generation Shipyards namens de havenondernemers.

De waterstof wordt in of bij de molens gemaakt en vervolgens per leiding naar de wal vervoerd. Keizer: 'Dat is goedkoper dat stroom naar wal brengen voor de waterstofproductie op land'.



Iemand moet de eerste stap zetten Albert Keizer - Next Generation Shipyards

Tanken

Het is de bedoeling om twee soorten vulstations te maken in de haven: een fastfill-punt waar snel getankt kan worden, en diverse slowfill-punten op de steigers.

De waterstof is niet uitsluitend bedoeld voor de scheepvaart, ook auto's en andere voertuigen kunnen in de haven tanken. De havenondernemers hopen dat de provincie Groningen hun project uiteindelijk gaat ondersteunen.

Luchtfietsen?

Keizer is er niet bang voor dat hij beticht wordt van luchtfietserij: 'Ik ben ervan overtuigd dat we over vijf jaar allemaal massaal met waterstof bezig zijn en iemand moet de eerste stap zetten. Het zou mooi zijn als Lauwersoog dat kan laten zien'.

Lees ook:

- Lauwersoog wil garnalenkotters op waterstof