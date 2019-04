Kraantje Pappie steelt de show op Sunsation: 'Hij is toch één van ons'

Voor de 31e editie van het Sunsation Dance Event in Middelstum was uiteindelijk geen ticket meer te verkrijgen. Mede dankzij een optreden van de populaire Groninger rapper Kraantje Pappie, die zaterdagavond het podium tot zijn domein maakte.

'Kraan', al twee keer eerder te zien op het festival, werd als een held onthaald door de duizenden bezoekers.

'Hij is toch één van ons, hij speelt overal, maar hier was-ie al jaren geleden', zegt één van de jonge bezoekers enthousiast.

Van Afas naar Middelstum

Hits als Feesttent en Lil Craney werden uit volle borst meegezongen. Een dag eerder trad de rapper nog op in een uitverkochte Afas Live in Amsterdam. waar hij zijn succesvolle clubtour af sloot.

Eigen crew

In Middelstum begon Pappie aan het festivalseizoen, dat hem komende zomer langs alle grote festivals in Nederland voert. Een eigen crew van meer dan 26 mensen zorgde voor licht, geluid, vuurwerk en confettikanonnen.

De rapper genoot er zichtbaar van: 'Dit is de beste feesttent van Noord-Nederland!', riep hij.



Korsakoff

Naast Kraantje Pappie traden op het dance-event ook populaire dj's als Wildstylez en Korsakoff op. Het festival in Middelstum begon vrijdagavond al met een Back to the 90s and 00s-feest. De bands K-otic en Ch!pz zorgden hier voor veel publiek.

Meer op komst

De 31e editie van Sunsation sluit komend weekend af. Op vrijdagavond onder meer met een optreden van Luv' en op zaterdagavond zijn Ancora en Tino Martin de publiekstrekkers tijdens de Hollandse avond.

