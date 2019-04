Kromowidjojo klopt Heemskerk op 50 meter vrij

Kromo is de beste op de 50 meter vrij (Foto: ANP)

Ranomi Kromowidjojo heeft de 50 meter vrije slag bij de Swim Cup in Den Haag gewonnen. De Groningse tikte aan na 24,60 en bleef Femke Heemskerk daarmee net voor (24,82).

Kromowidjojo was al zeker van een ticket voor deze afstand bij de WK van komende zomer in Gwangju. 'Het was een goede race', zei Kromowidjojo na afloop. 'Met stapjes gaat het beter.'

Opnieuw winst

De 28-jarige Groningse voldeed eerder in Den Haag ook al aan de WK-limiet voor de 100 vrije slag. Vrijdag wist de zwemster nog beslag te leggen op het goud bij de 50 meter vlinderslag.

