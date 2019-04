GHHC geeft ruime voorsprong uit handen in degradatiekraker

Amelia Katerla (links) stelt Noor Hakker in staat om de 2-0 binnen te tikken (Foto: Jacob Gunter)

De oranjehemden hadden met een overwinning uitstekende zaken gedaan in de de strijd tegen degradatie, maar blijven nu hekkensluiter met zeven punten. Het gat met Bloemendaal is één punt, Huizen houdt door de puntendeling het verschil van drie punten intact.

Niet goed

'Ik vond het geen goede wedstrijd van onze kant', reageerde coach Julian Steen. 'We speelden slordig. Dat we dan ook nog een voorsprong uit handen geven maakt het een hele zure middag'.

Hakker scoort twee keer

Ondanks het moeizame spel leek spits Noor Hakker uit te groeien tot de beslissende factor in de wedstrijd. Hakker zette de thuisploeg in de eerste helft op een 2-0 voorsprong. De eerste met een prachtig schot in de kruising en haar tweede schoof ze binnen na een vlotte counter.

Hattrick Folmer

Toen Fieke Hoff vlak na rust de 3-0 liet aantekenen leek het een gelopen koers. De tegengoal van Huizen in de 41e minuut kwam echter te snel. De onzekerheid bij GHHC nam toe en in een tijdsbestek van twee minuten, na een uur spelen, kwamen de gasten op gelijke hoogte door twee treffers van Amber Folmer die ook al de 3-1 voor haar rekening had genomen.

Nog drie kansen

Met nog drie wedstrijden op het programma, waaronder twee tegen topploegen Amsterdam en Oranje-Rood, moet GHHC van de laatste plaats af zien te komen om directe degradatie te voorkomen. De thuiswedstrijd tegen Hurley zal van cruciaal belang zijn. De nummer laatst degradeert rechtstreeks, de nummers tien en elf moeten play-outs spelen.

Lees ook:

- GHHC incasseert forse nederlaag in Bilthoven