Eerste officiële warme dag van het jaar is een feit

Dat bevestigt weerman Piet Paulusma.

20,7 graden

Bij het weerstation in Delfzijl werd om 15.00 uur 20,7 graden gemeten. In Eelde, gebruikt als graadmeter voor de stad Groningen, gaf de teller 20 graden aan.

Op het strand

Ook vorig jaar viel de eerste warme dag op 7 april. Toen werd het in Eelde 21,2 graden en in Lauwersoog 20,3. 'Een dag later was het in Eelde zelf 23,3 graden', meldt Paulusma. 'Lagen we met z'n allen op het strand.'

Maandag minder warm

Dat vooruitzicht is er nu niet. Voor maandag voorspelt Paulusma een maximumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden.

