Be Quick heeft de smaak te pakken en verslaat ook Hollandia

De Groningers stijgen door deze driepunter naar de achtste plaats in de hoofdklasse en laten de degradatiezone steeds verder achter zich. Be Quick miste drie basisspelers in de vorm van de geblesseerden Toufik Faraouni en Youri ter Arkel. Yoran Cats was geschorst.

Goede opening

Dit was niet af te zien aan het spel want de gasten openden uitstekend in Hoorn met veel balbezit en een veldoverwicht. De beloning kwam in de vorm van Rico Cordes die na een kwartier spelen de openingstreffer scoorde.

Smit brengt redding

In het vervolg hield keeper Robert Smit de Groningers tot twee keer toe op de been met prima reddingen. Eerst dwong hij de spits van Hollandia in een één-tegen-één situatie tot een zwakke inzet en daarna hield Smit een kopbal uit zijn doel.

Beslissing

Vijftien minuten voor tijd besliste invaller Mats van der Weel het duel. In de slotfase bepaalde Rico Cordes met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 0-3. Be Quick heeft 31 punten uit 24 duels en speelt volgende week zondag de thuiswedstrijd tegen RKHVV.

