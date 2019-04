Expeditie Grunnen gaat Rock and Roll

Rommert verhuurt namelijk een roze limousine voor feestjes. Bijvoorbeeld voor een gala of vrijgezellenfeest. Maar naast de roze limousine staat nog een auto. Namelijk de vroegere auto van de band Normaal, zo schijnt. Helemaal zeker weten doet Rommert het niet.

Ook in Expeditie Grunnen:

- UMCG'ers vind je in Haren

- Circus Renz is in Marum

- De eerste officiële warme dag van het jaar

- De jaarmarkt in Beerta

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!