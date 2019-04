De fietsers kwamen op het fietspad met elkaar in aanraking (Foto: ProNews)

Bij een botsing tussen twee fietsers op de Tolweg in Appingedam is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt.

De fietsers kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in aanraking.

Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.