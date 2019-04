'Geklier' van de NAM brengt Hiltje Zwarberg opnieuw in de problemen

Het leek de goede kant op te gaan met de zaak rond de door aardbevingen vernielde woning van Hiltje Zwarberg in Termunterzijl. Maar nu komt de NAM volgens hem met nieuwe eisen.

Zwarberg ontving eerder al een bedrag van de NAM. De kous was voor hem daarmee nog niet af, maar hij kon in ieder geval beginnen met de herbouw van zijn woning.

Nu hij wat verder in het proces zit, lijkt Zwarberg opnieuw tegen een nieuwe blokkade van het aardoliebedrijf op te lopen.

'Niet voldoende'

Hiltje Zwarberg is sinds 2014 in een juridisch gevecht verwikkeld met de NAM. Afgelopen februari leek daar een einde aan te komen, toen de NAM een bedrag aan Zwarberg overmaakte.

'Het was niet voldoende,' vertelt Zwarberg. 'Het dekte bijvoorbeeld niet de immateriële schade en advocaatkosten. Dus ik was het er niet mee eens, en heb de NAM toen opnieuw gedagvaard.' Ondertussen begon Zwarberg met het bedrag van de NAM aan de wederopbouw van zijn huis.



De NAM was het er helemaal mee eens. Met de constructeur, het herstelplan en het materiaal Hiltje Zwarberg

'Zaken die ik helemaal niet kan plaatsen'

Afgelopen week ontving Zwarberg de reactie van de NAM op de dagvaarding. 'Daar staan zaken in die ik helemaal niet kan plaatsen. Neem bijvoorbeeld de bakstenen. Vanaf het begin heb ik gezegd dat ik mijn huis uit 1860 precies weer zo wil hebben als ie was. Dus ik ga diezelfde stenen weer gebruiken. Die moeten worden schoongemaakt. Nu zegt de NAM dat dat veel te duur is.'



De NAM is het volgens Zwarberg verder niet eens met de palen die gebruikt zijn voor het fundament. De partijen worden het ook niet eens over het plaatsen van een elektrische installatie in het pand.

'Klieren'

'De NAM begint enorm te klieren,' verzucht Zwarberg. 'In hun reactie staan zo tientallen zaken waar we sinds het begin van de procedure nooit over hebben gesproken. 'De NAM was het er helemaal mee eens. Met de constructeur, het herstelplan en het materiaal.'

Volgens Zwarberg was er in het begin alleen discussie over de prijs, maar lijkt de NAM nu op veel zaken terug te komen.

De NAM is om een reactie gevraagd, maar heeft (nog) niet gereageerd.

