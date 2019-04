Door de mand: Kees Vlietstra ziet piethoanen

Na een mispeer van Handwerker kijkt mijn vader naar het grote scherm in de hoek van het stadion. 'Gelukkig, nog maar dertig minuten dan is het pauze,' mompelt hij en steekt een sigaretje in brand.

In het onder ons gelegen vak is de Z-Side wel in vorm. Ze blijven maar zingen en springen. Excessen blijven uit.

Voor het fanatieke vak neemt de keeper van de Superboeren een aanloop voor een doeltrap. De Z-Side begeleidt deze aanloop met een massaal en lang gerekt: 'Heeeeeeeeeh', om op het moment dat de keeper de bal richting middellijn schiet keihard 'Piethoane!' te schreeuwen. Mijn vader glimlacht.

Een rij achter ons zit een fanatiek FC stelletje. Ongegeneerd luisteren we de hele wedstrijd naar hun wedstrijdbeleving. Zij vraagt: 'Wat betekent dat, piethoane?'

Hij begint te zuchten en geeft antwoord: 'Lul, pik, piemel.'

Mijn vader stoot me aan. 'We hebben te maken met een kenner.'

In de pauze drinken we bier in het supportershome. Uit plastic glazen. Vader schudt zijn hoofd. Helpman-vriend Jillis is er ook. De '1-april-grap' van trainer Danny Buijs komt ter sprake. Een dag eerder heeft Buijs namelijk na afloop van het perspraatje aangegeven dat hij het trainingscomplex te luidruchtig vindt en vaker besloten wil trainen. Bovendien vraagt de hoofdtrainer zich af waarom er elke dag dezelfde mensen zijn trainingen komen bezoeken. 'Ga eens wat anders doen. Geniet van het leven.'

Een paar uur na dit bericht kwam Buijs met de clou: 1 april, kikker in je bil.

Jillis vertelde na het tweede biertje dat hij vrijdag weer even bij de training gaat kijken.

Tweede helft. Het voetbal van de FC is nog steeds niet om aan te gluren. Paps steekt een sigaret op. Hij kijkt zuchtend naar het scorebord nadat Handwerker de bal weer de tribune in rost. 'Let op,' zegt hij. 'Na afloop zeggen we tegen elkaar: we waren erbij.' Ik geniet van het leven en vraag me af wat het meervoud is van piethoane. Piethoanes of piethoanen?

Paul Gladon valt in en scoort de 1-0. Keeper Sergio Padt zweept met wilde armgebaren het publiek op. 'Wat doet Padtje raar,' hoor ik naast me. De tijd tikt langzaam weg. Zal de FC het volhouden? Trekken ze de winst over de streep? Boven ons houdt het FC stelletje het ook niet meer. Padt maakt een fantastische redding. 'Fluit toch af scheids,' schreeuwt de kenner. 'Ja,' vult zijn vriendin aan. 'Fluit af. Piethoane.'

Op het moment van affluiten drukt mijn vader zijn sigaret uit en kijkt me met een glimlach aan. 'We waren erbij.'

Een dag later krijgt trainer Buijs een officiële reprimande van de directie naar aanleiding van zijn uitspraken in zijn 1 april grap. Mooi woord, reprimande. Staat voor berisping, terechtwijzing, uitbrander, standje. Foei Danny.

In een interview brengt Danny zijn excuses over naar alle betrokkenen. Ook naar de gemeente die miljoenen in dat rumoerige trainingscomplex heeft gestoken.

Op dezelfde dag komt diezelfde gemeente Groningen met haar eigen hele slechte verlate 1-april-grap. 'Wethouder Inge Jonkman van sport denkt met de efficiëntere kijk op de sportaccommodaties in Groningen dat de sportverenigingen die in nood verkeren geholpen zijn.

Zo kunnen clubs die een binnensport uitoefenen ook in gymzalen terecht, die staan volgens het stadsbestuur door de week nagenoeg leeg.'

Ik slik mijn tranen weg. Twee sporthallen gaan binnenkort tegen de vlakte. Basketballers en korfballers krijgen er één voor terug. Dat past natuurlijk niet dus komt de gemeente met dé oplossing om deze sporters in gymzalen te proppen.

In een tweet licht de wethouder één en ander toe.

'Het voorstel Beter Benutten dat beoogt om alle capaciteit die er binnen en buiten is zo optimaal mogelijk te benutten, is in overleg met velen uit de sportwereld van Groningen opgesteld; daar waren de sportbonden ook bij.'

Mijn tranen koken inmiddels. Heb maar even navraag gedaan bij mijn werkgever, de korfbalbond. Die heeft via de accountmanager accommodatie als advies meegegeven dat alleen de aller jongste jeugd in absolute noodgevallen in een gymzaal zou kunnen trainen.

In mijn eigen aller jongste korfbaljaren heb ik getraind in veel te kleine gymzalen, later in de brandweerkazerne en zelfs in de groenteveiling aan de Peizerweg. Ook toen was er capaciteitsgebrek. Met de Wijerthal kregen we een eigen thuis.

Teamsporters zijn gezelligheidsmensen. Voor de sociale samenhang in de maatschappij is het van groot belang dat alle mensen de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten. 'De gemeente' heeft daar een faciliterende rol in. Met de oplossing om teamsporters in veel te kleine, gevaarlijke en kantineloze gymzalen te proppen gaan we als 'sport gemeente' terug naar de jaren '50.

Gooi dan ook de Groenteveiling maar weer open als 'sporthal'.

Uit jubileumboek districtNoord 1970:

'De jaarlijkse titanenstrijd om het NKV kampioenschap gaat in de jaren '50 onverbiddelijk tussen Hermes en Nic. Club Brothers mengt zich af en toe in dit heroïsch gevecht maar kan de twee niet wezenlijk bedreigen. De groenteveiling is bij deze gelegenheid vol. Nic. supporters op witgeverfde klompen, de Hermes aanhanger op blauwe, gewapend met toeters en bellen. En maar stampen op de tegels.

Sirenes zijn dan nog niet in. Soms vergeten supporters zich even en vliegen de spruitjes door het veld. Excessen blijven gelukkig uit.'

Spelsporters in gymzalen? Wat een slechte 1-april-grap. De gemeente verdient een officiële reprimande. Foei piethoanen.