Auf wiedersehen: Robben krijgt afscheidswedstrijd Bayern

Dat heeft clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zondag gezegd tegen de Duitse zender Sport 1.

Volgens Rummenige heeft Robben dat verdiend na tien jaar bij de club uit Zuid-Duitsland te hebben gespeeld.

Blessureleed

De Bedumer kwam in 2009 op 25-jarige leeftijd over van Real Madrid. De afgelopen tien jaar tekende hij in 198 Bundesliga-duels voor 98 treffers. Dit kalenderjaar kwam Robben nog niet in actie door blessureleed.

Gedeeld feestje

Robben moet de afscheidswedstrijd wel delen met Franck Ribery, die ook tien seizoenen voor Bayern speelde.

