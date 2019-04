Alleen in het Noorden méér hennepkwekerijen opgerold

In Noord-Nederland zijn in 2018 meer hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar daarvoor.

Het Noorden volgt hierin niet de landelijke trend: in de rest van Nederland daalde vorig jaar namelijk het aantal opgerolde hennepkwekerijen. 'Dat aantal loopt al jaren terug', zegt landelijk coördinator John Jespers.

Het aantal opgerolde kwekerijen in Noord-Nederland steeg daarentegen in totaal van 404 in 2017 tot 436 in 2018.

Prioriteiten

Volgens de politie is de toename van het aantal opgerolde plantages in Noord-Nederland te verklaren door het speciale hennepteam in deze regio. 'Niet alleen vanwege de zware, georganiseerde criminaliteit die er achter schuilgaat, maar ook vanwege de risico's op bijvoorbeeld brand blijven hennepkwekerijen een groot probleem', zegt Jespers.

Uitbreiding

Volgens de coördinator is er daarnaast sprake van een nieuwe trend in kwekersland: criminelen breiden hun plantages steeds vaker uit naar het buitenland. 'Maar ik zie dat niet als een verplaatsing. Het is meer een uitbreiding.'

