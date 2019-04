Nijestee gaat weer bouwen boven de sociale huurgrens

Schandalen met de Randstedelijke corporatie Vestia en het debacle met de SS Rotterdam zorgden ervoor dat woningcorporaties zich moesten beperken tot sociale woningbouw.

'Er valt te weinig aan te verdienen'

Een aantal corporaties heeft al laten weten weer te gaan bouwen voor de middenhuur. Nijestee, de grootste woningcorporatie uit Stad, is hier één van.

Volgens directeur Pieter Bregman van Nijestee is het goed dat Nijestee zich weer in de middenhuur kan mengen. Zo kan de woningcorporatie er namelijk voor zorgen dat huurders doorstromen. Het overlaten aan 'de markt' is volgens hem niet gelukt, omdat er te weinig te verdienen valt aan middenhuurwoningen.

Gemengde wijken

Bregman heeft al plannen voor een complex in Corpus den Hoorn. Ook in de Grunobuurt hoopt hij gemengd te kunnen bouwen. 'Daar zit nu sociale huur, we gaan kijken of we dat kunnen mengen. Er worden ook nieuwe blokken neergezet in de Grunobuurt, dat wordt zeker gemengd tussen middenhuur en sociale huurwoning.'

Ook in Selwerd zijn er plannen om gemengd te verhuren, onder de voorwaarde dat het niet ten koste gaat van de sociale woningbouw.

Genoeg plek

Volgens Bregman zijn er in de stad voldoende locaties om te bouwen voor het middenhuursegment. Hij noemt onder andere Meerstad en het Suikerunieterrein. De gemeente wil op die plekken dertig procent sociale huurwoningen en twintig procent verhuur in de vrije sector.

