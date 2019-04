Rondje Groningen: Is een brief met een verzoek je huis te verkopen, spam?

Een brief met het verzoek je huis te verkopen - ongewenst of mag best? (Foto: Bert Hekkema/Twitter)

De baan van de Jeu de Boules-bar in Groningen is getest, een goede vangst van een kerkuil en een vastgoedmakelaar die bewoners overvalt met een aanmoedigingsbrief om het huis te verkopen. Dit is Rondje Groningen!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Massink Vastgoed blijft lastig vallen per brief

Ophef in een groepsapp van een van de redacteuren uit de stad Groningen gisteren, en ergernis op Twitter die niet alleen zondag klonk, maar ook al veel eerder. Ontvangers zijn niet gediend van de brief die Massink Vastgoed bij ze in de bus gooit.

2) Schril contrast

Een artikel dat de tongen losmaakt bij De Telegraaf vandaag. Waar in Nederland subisidies worden uitgereikt om van het (Groningse) gas af te gaan, worden in Duitsland bewoners gecompenseerd om juist op gas over te stappen.

3) Even stilstaan bij de prachtige ochtend

Het blijft niet de hele week mooi weer - dus laten we vooral nog even stilstaan bij de prachtige afgelopen ochtend.

Kees Willemen staat wat langer stil bij de ochtend. Dat deed hij al 260 keer trouwens, met zijn Winkelhaak-serie op Facebook.



4) Nooit meer een rotmaandag

Had je ondanks de prachtige lucht en het lentefrisse weer een rotmaandag? Dan heeft The Wild Flower Hippie uit Stad nog wel een tip (of cliché) voor je.

5) Ajacieden vrezen FC Groningen-uit

Ajax heeft de koppositie in de Eredivisie van PSV overgenomen. Met nog vijf wedstrijden te gaan, vraagt Tim wat de grootste valkuil voor Ajax wordt naar het kampioenschap. Het antwoord is...

6) Chique pomp

Als je het huis erbij rekent, is dit tankstation in Hoogezand wel erg chic, constateert Sjoerd.

7) Er zijn mindere plekken om op te treden

Dan het dak van deze wijn-koffietent aan de Vismarkt.

8) Creatief met zebrapad

Vorige week werd bekend dat stadswijk De Wijert definitief een Silly Walks-zebrapad krijgt, waarin iedereen wordt aangemoedigd op een ludieke manier over te steken. Als het aan Spelen in Stad ligt, mag er nog wel een schep bovenop.

9) Kerkuil

Mooi gespot!

10) Boulesbaantje getest

Groningen heeft nu een Jeu de Boules-café: BOEL. Colin Mooijman van OOG nam er vooraf al een kijkje - met een flinke feelgood-factor. Maar wat vindt een jeugdprof-bouler van de baan?

11) De trap af is pittig

Wel voor Jeroen Eefting in ieder geval, een dag na het lopen van de marathon van Rotterdam.

12) Zij geven het goede voorbeeld

De Moi-campagne van RTV Noord is los. Op allerlei plekken in de provincie kan je de komende dagen deze borden wel eens tegenkomen. Moi!

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag om 21.00 uur. Moi dus!