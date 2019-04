Waarom grote containerschepen zo dicht langs de Waddeneilanden varen

Tankers met gevaarlijke stoffen zijn al heel lang verplicht om boven de Waddeneilanden een vaargeul te gebruiken die veel verder van de stranden vandaan ligt. Juist omdat zij bij een eventuele ramp voor milieuschade kunnen zorgen.



Regels na ramp olietanker

In de vaargeul waar de MSC Zoe 345 containers verloor, mogen sinds 1997 al geen grote olietankers meer varen. Dit is vastgelegd in internationale regels die zijn opgesteld na de ramp met de Braer, een olietanker die in januari 1993 verging bij de Shetlandeilanden en 85.000 ton ruwe olie verloor.



Naar schatting 1500 zeevogels overleefden de gevolgen van deze ramp niet. Het verbod voor tankers om in de zuidelijkste geul van de zogenoemde Texel-Elbe-route te varen moet ervoor zorgen dat milieuschade het Waddengebied bespaard blijft.



Zoals inmiddels duidelijk is, heeft ook de containerramp van dit jaar voor flinke vervuiling gezorgd. Op de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden spoelden grote hoeveelheden rommel aan. Plasticdeeltjes baren natuurorganisaties zorgen en sommige zakken peroxide die aan boord waren zijn terug gevonden in Duitsland.



Geen dwingende regels

Toch bestaan er geen dwingende regels om ook containerschepen – net als de olietankers – verder uit de kust te laten varen en gif en andere troep ver van het Waddengebied te houden. Zonder zo'n regel blijven de grote containerschepen op de Noordzee dus de kortste route bevaren op weg naar Bremerhaven.





Het is boven de Waddeneilanden file varen Albert de Hoop - oud-burgemeester van Ameland

Albert de Hoop, oud-burgemeester van Ameland, waarschuwt al jaren voor de risico's van containervervoer boven de Waddeneilanden. Volgens De Hoop zou het gezien de omstandigheden in de rampnacht logischer zijn geweest dat de MSC Zoe een verder gelegen vaargeul had gekozen. Die geul is dieper en ligt verder van de bewoonde wereld.

Behalve de bekende peroxide kunnen er volgens De Hoop ook bijvoorbeeld partijen verf aan boord geweest zijn, die niet op laadbrieven staan en nu dus dicht bij de eilanden in zee terecht zijn gekomen.



File varen

Wat hem ook stoort, is dat er voor de vaargeul niet ver van de Waddeneilanden nog steeds geen verkeersbegeleidingssysteem is ingevoerd. 'Het is daar file varen. Het is onbegrijpelijk dat daar geen enkele vorm van begeleiding van de schepen is. Vergelijk dat maar met het verkeer of de luchtvaart.'



De Hoop was jarenlang voorzitter van de organisatie van kustgemeenten KIMO. En die organisatie heeft jaar in jaar uit bij de regeringen in Noord-Europa aangedrongen op de invoering van het verkeersbegeleidingssysteem Vessel Traffic Management and Advice (VTMA).

'Maar er gebeurt niets op dit gebied, omdat de betrokken landen niet tot afspraken kunnen komen. Terwijl het toch simpel is in te voeren en het de veiligheid zeer ten goede komt.'

