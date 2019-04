Verrassingsbezoek voor Geuko in Amerika: 'Mama, waarom huil je nou?'

Gerda vloog binnen vier dagen op en neer naar Amerika. Gerda: 'Ik weet niet of ik ooit nog in het vliegtuig stap, maar dit was het zeker waard!'

Wat ging eraan vooraf?

Geuko wordt behandeld in Amerika aan zijn zeldzame ziekte. Drie jaar geleden veranderde hij binnen 48 uur van een gezond jongetje naar een doodziek kind. Hij raakte bijna volledig verlamd, zelfstandig ademen lukte hem niet meer. Een virus tast zijn middenrif aan. De hoop is nu gevestigd op een speciale behandeling in het Amerikaanse Baltimore.



Verrassing



Het was een onverwacht bezoekje, vertelt Gerda. 'Ik werd door de producer van het televisieprogramma Je Geld of Mijn Leven gebeld. Zij waren van plan om naar Geuko te gaan en vroegen of ik mee wilde. Daar hoef je als moeder natuurlijk geen seconde over na te denken.'

Het was de eerste keer dat Gerda in het vliegtuig stapte. 'Dat durfde ik nooit', geeft zij eerlijk toe. Veel plezier heeft ze dan ook niet aan de heenvlucht beleefd. 'De landing was heel eng, omdat het vliegtuig enorm aan het schudden was. Dat gehobbel in het vliegtuig. Nou joh, wij werden vreselijk beroerd! De helft van de passagiers moest overgeven.'



De knop bij Geuko moet om, maar dat is nog heel spannend voor hem Gerda - moeder Geuko

Schudden van geluk

Geuko was misschien wel net zo onrustig als de landing van het vliegtuig. Gerda: 'Geuko lag te schudden van het gieren en het lachen. Hij was super enthousiast. Ik moest huilen toen ik hem zag. Geuko zei nog: 'Mama, waarom huil je nou?' Nou ik ben blij om jou te zien!, antwoordde ik.'

Hoe gaat het?



De behandeling van het jongetje uit Winschoten verloopt goed. Hij zou binnen drie weken een zogenaamde pacer krijgen. De pacer moet het middenrif van Geuko stimuleren, omdat hij nog niet zelfstandig kan ademen.

Maar uit de testen in Amerika blijkt dat die pacer niet nodig is. De spier is heel slap, maar met veel training zou het (grotendeels) zelfstandig ademen weer moeten lukken.

'Dat kan nu eigenlijk al wel voor een groot deel', zegt Gerda. 'Maar het is voornamelijk angst. De slang helpt hem nog een beetje, maar die geeft hem een veilig gevoel. De knop bij Geuko moet om, maar dat is nog heel spannend voor hem.'

Hoe lang hij maximaal zonder machine kan ademen, weet Gerda niet. 'Maar de laatste keer kon hij al acht minuten van de beademing!'

