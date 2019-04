Ommelander Ziekenhuis-afdeling Delfzijl start in mei met spreekuren

Het gezondheidscentrum, met onder meer een apotheek, opende in januari de deuren (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl begint 13 mei met spreekuren voor patiënten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG).

Het centrum opende al in januari zijn deuren, maar het servicepunt liet nog even op zich wachten. 'De spreekkamers voldeden nog niet aan de eisen. Het was bijvoorbeeld nog te gehorig. 'Ook werkte de lift nog niet helemaal voor mensen die minder mobiel zijn', zegt een OZG-woordvoerder.

Patiënten van de longarts, neuroloog, dermatoloog of kinderarts van het OZG kunnen voortaan dus ook voor een gesprek of controle in De Molenberg terecht. Verschillende huisartsen en fysiotherapeuten begonnen hier al eerder met het houden van spreekuren.

Servicepunt

Het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl wordt gebruikt als servicepunt voor het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Patiënten die in de nabije omgeving wonen en voor controle naar het ziekenhuis moeten, hoeven hiervoor niet meer naar Scheemda.

Vertraging

De bouw van het centrum in het oude postkantoor liep maanden vertraging op, vanwege een tekort aan bouwmaterialen. Daardoor viel de opening niet samen met de sluiting van het Delfzicht ziekenhuis vorig jaar, wat wel de bedoeling was.

Inwoners uit de regio Delfzijl moesten daardoor bijna een jaar lang naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda rijden. Vanaf 13 mei kunnen ze voor een deel van de bezoeken dus dichter bij huis terecht.

In het nieuwe gezondheidscentrum zitten ook huisartsen, fysiotherapeuten, een apotheek, Certe (voor o.a. bloedprikken) en medewerkers van Sociaal Plein Delfzijl.

Lees ook:

- Nieuw gezondheidscentrum Delfzijl ontvangt eerste patiënten: 'Dit is een uitkomst'

- Vertraging bouw Gezondheidsplein: Delfzijlsters moeten toch naar Scheemda