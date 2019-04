Welk materiaal werd er gebruikt bij de plofkraak in Lewenborg?

De plofkraak bij het winkelcentrum in de Groninger wijk Lewenborg van zaterdagochtend is gepleegd met 'explosief materiaal'.

Dat laat de politie maandag weten.

Direct na het opblazen van een pinautomaat werd nog melding gemaakt van het gebruik van drie gasflessen. Volgens politiewoordvoerder Robert-Jan Valkema is daar geen sprake van. 'Welk materiaal er wel gebruikt is, wordt nog onderzocht.'

Wachten op beelden

De pinautomaat werd zaterdag rond kwart voor vijf 's ochtends opgeblazen. Meerdere woningen werden ontruimd en de ravage in de buurt was groot. De politie heeft inmiddels enkele tips binnengekregen, maar het wachten is op beeldmateriaal van bewakingscamera's.

'Dat is opgevraagd, maar het weekend zit ertussen. Bedrijven die daar een camera hebben waren dicht, dus op dit moment hebben we nog geen beelden binnen', zegt Valkema. 'Zodra die er wel zijn gaan we ze analyseren en onze bevindingen meenemen in het onderzoek.'

Jongens met scooter

De vermoedelijke daders van de plofkraak zijn twee jongens met zwarte kleding. Ze zijn ervandoor gegaan op een scooter. De recherche heeft een onderzoek ingesteld om de daders op te sporen. Getuigen die meer informatie hebben, kunnen zich melden bij de politie.

Zaterdagmiddag werden meerdere woningen ontruimd na de plofkraak:



Getuige: 'Ze hadden geen helmen op, maar bivakmutsen'



