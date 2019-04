Asbest in Lopster gemeentewerf zorgt voor financiële tegenvaller

De gemeentewerf in Loppersum (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Medewerkers van de gemeente Loppersum kunnen nog altijd niet in de loods van de gemeentewerf. Op de vloer is eind vorig jaar asbest aangetroffen, waarop het gebouw aan de Industrieweg in Loppersum direct werd gesloten.

De gemeente laat nu voor bijna 150.000 euro het binnenterrein verharden, zodat daar tijdelijk machines uit de loods kunnen staan.

Spullen lenen

Het was al bekend dat de vloer in de loods asbestkorrels bevatte. Tijdens een reguliere controle vorig jaar bleken er ook asbestdeeltjes óp de vloer te liggen. Ook machines en materialen in de loods zijn besmet.

Dat is onhandig, want de gemeente moet daardoor bij andere gemeenten spullen lenen. Zo liggen de opladers van waarschuwingsborden die aangeven hoe hard automobilisten rijden nog in de loods. Ook de sneeuwschuiver bleef afgelopen winter achter slot en grendel.

Veel extra kosten

'Het is een tegenvaller op twee manieren. In de eerste plaats kunnen onze medewerkers hun werkzaamheden niet goed uitvoeren. Dat geeft veel problemen. Daarnaast moeten we nu extra kosten maken om onze materialen weer te kunnen gebruiken', zegt wethouder Pier Prins (CDA).

Het schoonmaken van de machines en het verharden van het binnenterrein kost bijna anderhalve ton. Daarmee is de gemeente Loppersum er nog niet. Ook de asbesthoudende vloer zelf moet nog aangepakt worden. De gemeente laat op dit moment onderzoeken hoe dat het beste gedaan kan worden.

Geen gevaar

Medewerkers van de gemeentewerf hebben geen gevaar gelopen, stelt de gemeente. De deeltjes zaten niet in de lucht en konden zich alleen verspreiden via de schoenen. In de kleedruimte en de kantine is niks gevonden, die kunnen dus gebruikt blijven worden.

