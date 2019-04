Dader Baflo blijft nog zeker twee jaar in tbs-kliniek

Alasam S., de man die in 2011 zijn vriendin Renske Hekman en politieagent Dick Haveman doodde, blijft voorlopig in een tbs-kliniek. De man hoorde maandag opnieuw dat zijn maatregel met dwangverpleging met twee jaar verlengd werd.

S. bracht in 2011 in een psychose zijn toenmalige vriendin om door haar met een brandblusser te slaan. Eenmaal op de vlucht kwam hij motoragent Dick Haveman tegen die had gereageerd op de melding. S. kreeg het vuurwapen van de agent te pakken. Hij schoot de man dood.

Psychose

In de eerste aanleg werd 28 jaar cel tegen S. geëist. In hoger beroep werd dit teruggebracht tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. S. bleek te lijden aan een psychose ten tijde van de dubbele moord. Daarnaast, zo bleek twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling, lijdt hij aan een antisociale en een depressieve stoornis.

Schilderen en sporten

Naar omstandigheden gaat het goed met de man. Hij schildert in de kliniek en sport veel. Naar eigen zeggen heeft hij al een tijd geen therapie meer en dat zou hij graag anders zien. Volgens deskundigen is S. een stuk rustiger.

Geen terugkeer in de maatschappij

Zijn behandeling is op een belangrijk punt anders dan andere tbs-behandelingen. S. is namelijk tot ongewenst vreemdeling verklaard. Hij was ten tijde van de misdrijven al uitgeprocedeerd. Dat verklaarde deels ook zijn depressieve toestand.

Een tbs-behandeling is gericht op terugkeer in de maatschappij, maar bij S. is dat niet zo. Hij zal als zijn behandeling afgerond is terugkeren naar Benin.

Wanneer dat zal zijn, is niet bekend. Benin heeft geen psychiatrische behandelmogelijkheden, dus hij zal zelfstandig moeten kunnen functioneren voordat de terugkeer een optie wordt. S. wil zelf het liefst in Nederland blijven.

Lees ook:

- OM: verleng tbs van dader 'Baflo' met twee jaar

- Rechtbank buigt zich over TBS Alasam S.

- Terugblik: de gebeurtenissen van 'de zaak Baflo'