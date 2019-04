NAM: 'We hebben Zwarberg geen nieuwe eisen gesteld'

Met die woorden reageert NAM-woordvoerder Hein Dek op de kritiek van Hiltje Zwarberg uit Termunterzijl dat het olie- en gasconcern terug zou komen op gemaakte afspraken.

Zwarberg ontstak in woede toen hij een rapport ontving over het herstelplan voor zijn woning. Daarin werden volgens hem eisen gesteld waar 'eerder nooit over gesproken was'.

Misverstand

Dek meent echter dat er sprake is van een misverstand. Het betreffende rapport werd opgesteld door een onafhankelijk bureau om de hoogte van de schadevergoeding te toetsen.

'Het bedrag dat vorig jaar aan hem is uitgekeerd, is gebaseerd op technische calculaties van NAM. Nadat hij tegen ons besluit in beroep is gegaan, hebben wij de opbouw van dat bedrag laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Dat heeft de verschillende posten bekeken en concludeert dat we inderdaad aan de ruimhartige kant zitten.'

Dergelijke communicatie draagt niet bij aan het vertrouwen als het vragen open laat Hein Dek - woordvoerder NAM

Adviezen

De onderzoekers concluderen in hun rapport onder meer dat het hergebruik van oude stenen duurder is dan nieuwe stenen kopen. Ook staan er adviezen in over de palen die gebruikt zijn voor het fundament en het plaatsen van een elektrische installatie.

'Maar dat zijn zeker geen eisen. Die ruimte hebben wij niet eens', benadrukt Dek.

'De NAM beoogt niet dat dit proces lang blijft aanmodderen. Daarom leggen we ons straks neer bij het vonnis in hoger beroep over de hoogte van de schadevergoeding.'

'Draagt niet bij aan vertrouwen'

Dat Zwarberg een andere conclusie trekt, komt volgens de woordvoerder doordat het rapport als onderdeel van de lopende rechtszaak is aan Zwarberg is gestuurd. Van een mondelinge toelichting kon daardoor geen sprake zijn.

'Maar dergelijke communicatie draagt niet bij aan het vertrouwen als het vragen open laat', geeft Dek toe.

Lees ook:

- 'Geklier' van de NAM brengt Hiltje Zwarberg opnieuw in de problemen

- 'Dit is het begin van een nieuwe toekomst'