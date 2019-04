Dreigbrieven windmolens opnieuw in Opsporing Verzocht, al 29 tips binnen

De aandacht zal deze keer vooral gericht zijn op de tweede dreigbrief, aan het adres van Dieterman uit Westerlee. Vorige week donderdag maakte Dieterman bekend te stoppen met het bouwproject van TenneT bij Meeden na het ontvangen van een brief waarin hij 48 uur de tijd kreeg om zijn onderneming veilig te stellen.

Bijna dertig tips

De politie heeft inmiddels 29 tips ontvangen na de vorige uitzending van Opsporing Verzocht, over de dreigbrieven die zijn verstuurd aan Ben Timmermans van wegenbouwbedrijf Avitec uit Nieuw Buinen. Ook kwamen in die uitzending de asbestdumping in Delfzijl naar voren.

Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond om 20.30 uur uitgezonden op NPO1.

