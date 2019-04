Leekster moet ex 50.000 euro vergokt geld terugbetalen

De rechtbank in Groningen veroordeelt een 67-jarige man uit Leek tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De man heeft van begin 2016 tot eind 2017 bijna 54.000 euro van zijn ex-geliefde gestolen. De straf is gelijk aan de eis van de officier twee weken geleden.

Vergokt geld

De rechtbank vindt dat de Leekster naast de straf, de 50.000 euro - vergokt geld - terug moet betalen aan zijn ex-partner, een man uit Haren, voor wie de Leekster ook mantelzorger was.

In anderhalf jaar tijd maakte de Leekster tienduizenden euro 's over van de spaar- naar de betaalrekening van het slachtoffer. Hij gebruikte daarvoor, zonder toestemming, diens bankpas. Het pinnen deed de Leekster stiekem, soms terwijl het slachtoffer in bad lag.

Overal in de provincie gepind en gegokt

Hij toog dan in de auto van het slachtoffer naar banken in Drenthe, Friesland en Groningen om te pinnen. Het geld vergokte hij in gokhallen in Beilen, Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden.

De zus van het Harense slachtoffer ontdekte dat er veel geld van haar broers rekening was verdwenen. Het slachtoffer deed daarop aangifte.

Harde bewijzen ontbreken

Sinds 2013 hadden de Leekster en het Harense slachtoffer een relatie. Er zou in deze periode meer dan 145.000 euro van de rekening van de Harenaar zijn verdwenen, maar tot nog tot ontbreken daarvoor harde bewijzen.

De Leekster gaf twee weken geleden op zitting aan dat hij zich leiden door zijn gokverslaving maar dat hij bereid was het geld terug te betalen.

