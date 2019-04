Eis: Behandeling voor verdachte brandstichting in woning ex

Een 53-jarige man uit Sellingen die wordt verdacht van brandstichting in zijn woonplaats in september vorig jaar, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt veroordeeld worden tot een jaar cel, waarvan 211 dagen voorwaardelijk.

Ook moet de man voor zijn alcohol- en persoonlijkheidsproblematiek een half jaar worden behandeld in een kliniek. Mocht de rechtbank over twee weken gelijk aan de eis uitspreken, dan hoeft de verdachte niet meer naar de gevangenis, hij heeft al 154 dagen gezeten.

De officier vindt bewezen dat de man op 25 september brand heeft gesticht in de woning aan de Westerkamp in Sellingen. De Sellinger woonde er met zijn ex-vrouw, tot zij hem verliet.

Kussen in de brand

De brand ontstond doordat de man op die avond een woonkussen aanstak. Hij had die dag vanaf in de middag alcohol genuttigd. Toen de brandweer kwam stond de man in verwarde toestand met zijn hond buiten.

De brand werd vroegtijdig ontdekt, toch was het pand tijdelijk onbewoonbaar. Het huis stond te koop, maar was door de brand gedaald in waarde. De ex-vrouw van de Sellinger claimde 40.000 euro aan waarde-schade, maar trok deze claim maandag op zitting in.

Overvallers met bivakmutsen

Aanvankelijk bekende de Sellinger, maar trok zijn verklaring later in. Hij hield er ineens een ander verhaal op na. Hij zou op de avond van de brand zijn overvallen door drie mannen met bivakmutsen. Die sloegen hem knock-out. Zij zouden de brand hebben gesticht. 'Ik ben onschuldig', hulde de man maandag op zitting.

Volgens deskundigen heeft de man door overmatig drankgebruik geen grip op zijn leven. Dat uit zich in gedragsproblematiek. De man veroorzaakte al langere tijd overlast in de buurt. Bij de politie waren eerder 59 meldingen van omwonenden binnengekomen over de Sellinger. Hij zou op straat mensen bedreigen en regelmatig met een slok op rijden.

'Ik steek de hele handel in de fik'

De verdachte had voorafgaand aan de brand nog gebeld met zijn dochter. In dat gesprek had hij te kennen gegeven dat hij 'de hele handel in de fik wilde steken'.

Na 154 dagen voorarrest werd de man geschorst en vervolgens opgenomen in een kliniek, waar hij nu de opstartfase van zijn behandeling doorloopt. Na de klinische opname is er sprake van een mogelijke ambulante behandeling voor de man.

Niet welkom in Westerwolde

De officier eist dat de verdachte naast de behandeling ook een alcoholverbod opgelegd krijgt. Daarbij zou hij zich gedurende zijn proeftijd van drie jaar niet in de gemeente Westerwolde mogen laten zien.

'Maakt u zich niet druk, daar kom ik nooit weer', beloofde de verdachte man alvast.

