Galerie Den Andel dicht, eigenaren verkassen naar Australië

Ze restaureerden het voormalige hotel ingrijpend en maakten er een galerie van. Maar het pand raakte door de de aardbeving van Huizinge in 2012 zwaar beschadigd. Murw gebeukt door gedoe rond de afhandeling van de schade heeft het echtpaar het pand verkocht en besloten naar Australië te vertrekken, het geboorteland van Steve.

Schilderijen

In de galerie hangen tientallen kleurrijke schilderijen van Grégoire. Ze hebben allemaal te maken met het Groningerland waar de kunstenares een kwart eeuw geleden op slag smoorverliefd op raakte. Ze wijst uit het raam van haar galerie: 'Kijk naar dat weidse, kijk naar het licht, kijk naar de wolken, dat zie je alleen hier. Prachtig toch?'

Ik zat rechtop in bed. Het hele pand schudde en de muren gingen heen en weer Steve Roberts - galerie Den Andel

Wie nog een schilderij van Grégoire wil kopen moet snel zijn. In juli laten ze Den Andel achter zich en vertrekken naar Down Under.

Kunstenares Hélène Grégoire en haar man Steve Roberts (Foto:Jan Been/RTV Noord)

Vijftwintig jaar lang hebben Grégoire (73) en Roberts (74) gebuffeld om er een prachtig pand van te maken. Dat kun je wel overlaten aan de geboren Australiër. Hij is aannemer van huis uit. In zijn geboorteland had hij een bedrijf met twintig werknemers.

Alle stenen en balken van het pand in Den Andel heeft hij in zijn handen gehad. Hij kent het gebouw, met bouwjaar 1910, door en door. Vandaar ook dat hij zeker weet dat de schade aan het historische gebouw is ontstaan door de knal van Huizinge.

(Foto:Jan Been/RTV Noord)



Waterleiding

'Ik zat rechtop in bed. Het hele pand schudde en de muren gingen heen en weer', zegt Roberts. Hélène: 'Later stond onze tuin blank. Het leek wel een moeras. Het heeft lang geduurd voordat we de oorzaak hadden ontdekt. Het bleek dat een waterleiding onder de tuin was geknapt door de aardbeving.'

Roberts: 'De NAM ontkende dat onze schade was veroorzaakt door de aardbeving in 2012. Den Andel lag te ver van het epicentrum. Achterstallig onderhoud was het volgens hen.' In de jaren daarna werd het een getouwtrek tussen Grégoire en Roberts en de NAM.

Zesduizend euro

Ze kwamen er niet uit. Wel kreeg het stel gelijk van de Hoge Raad in een procedure over de waardedaling van het pand. Zestigduizend euro kregen ze. Roberts dacht dat genoeg was om de schade te herstellen als hijzelf de handen flink uit de mouwen zou steken. Dat bleek niet het geval. Roberts denkt dat er minstens honderdveertigduizend euro nodig is.

Ze hebben het geld en de puf niet meer om zelf de schade te herstellen. Grégoire: 'Dit pand was ons pensioen, maar dat is het allang niet meer, zoveel hebben we er op moeten toeleggen. Dit was ons droomhuis. Het paste precies bij de manier waarop wij willen leven, wonen en werken. Die droom is uit elkaar gespat.'