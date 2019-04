Veendammer ballenknijper hoort werkstraf eisen

Voor aanranding van een 18-jarige jongen in een club in Veendam moet een 45-jarige man uit Veendam een taakstraf van 90 uur uitvoeren. Dat eiste de officier maandag. 'En anders mag hij 45 dagen zitten.'

De Veendammer greep op 20 augustus 2017 in een Veendammer club het jonge slachtoffer onverwachts in het kruis en kneep daarbij in zijn geslachtsdelen. Geschrokken en overstuur maakte de jongen er melding van.



Kruisgrijpen

Wat bleek: meer jongens uit het vriendenclubje van het slachtoffer waren al eerder door de Veendammer ongevraagd betast. De 45-jarige Veendammer had die avond een flinke slok op en was stevig in uitgaansstemming, zo luidde zijn verklaring. 'Dat mag nooit een excuus zijn om zoiets te doen', beet de officier de verdachte toe.



Werken of boete

Uiteindelijk deed het jonge slachtoffer aangifte. De verdachte Veendammer verscheen maandag zonder advocaat in de zittingszaal. Bij het horen van de eis probeerde de man of de werkstraf nog om te buigen was naar een boete. 'Ik werk me al helemaal kapot.' Wel toonde de man berouw voor zijn daad.

'U moet goed beseffen dat het hier gaat om een ernstig delict', zei de officier. De man is eerder veroordeeld geweest voor rijden onder invloed. De uitspraak is op 19 april.