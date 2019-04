Laadbrieven van MSC Zoe blijven nog geheim

Wat zat er exact in de containers van de MSC Zoe? Afgezien van de aangespoelde spullen, is daar is nog steeds weinig duidelijkheid over. De laadbrieven van het vrachtschip kunnen daar uitsluitsel over geven. Die zijn inmiddels door MSC beschikbaar gesteld aan Rijkswaterstaat.

Documenten opgevraagd

Via een beroep op de Wet openbaar van bestuur (Wob) hebben Omrop Fryslân en RTV Noord die laadbrieven opgevraagd. Daarbij gaat het ook om alle documenten die daar betrekking op hebben.

'Meer tijd nodig'



Over een Wob-verzoek moet binnen vier weken een besluit worden genomen. Die termijn is inmiddels verstreken, maar kan door de betrokken instantie nog wel met eenzelfde periode worden verlengd.



Rijkswaterstaat laat in een brief dan ook het volgende weten: 'Het is niet mogelijk om binnen vier weken over uw verzoek te beslissen. De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling van uw verzoek om meer tijd vraagt.'

