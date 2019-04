Rondje Groningen: Mooi geparkeerd, parkeercontrole!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Knap staaltje stutwerk

Hoe zorg je ervoor dat een monumentale boerderij bestand is tegen aardbevingen? De makers van deze video leggen het stap voor stap uit.

2) Zeg Parkeercontrole

Zouden jullie anderen om dit gedrag niet beboeten? Een prikkelende observatie van Marcel...

3) 1500 Blockchainbouwers in Groningen

Geen evenement voor iedereen, wél een groot evenement: vanaf donderdag verzamelen 1500 programmeurs en andere kenners in Groningen om een dik weekend oplossingen voor de Blockchain te maken.

4) De eerste

Smaakt naar meer, Angelique.

4) De fanatieke fan heeft een naam

Het gifje van de enorm enthousiaste FC-fan tegen Excelsior gezien? Chantal benadrukt maar even hoe leuk Delano het vond.

5) Daar was ie dus

Zo kom je plotseling je oude fiets weer tegen. Zou het sleuteltje nog passen?

6) Je zou het bijna vergeten

Maar met alle trammelant omtrent de plannen en bouw van windparken, kan een windpark (hier bij Delfzijl) er ook gewoon prachtig uitzien.

7) Schitterende luchtfoto´s

Er zijn verschillende drone-fotografen in Groningen. Droninger, fervent fan van felle ochtend- en avondshots, is misschien wel de bekendste. Victor Bruinen gaat voor wat koelere kleuren. Ook dat levert schitterende platen op.

8) Zo kan 't ook

Voor een mooi uitzicht heb je echter niet perse een drone nodig. Marsandra geniet vanuit haar balkon.

9) Evi ging van Athene naar Groningen

Ze beschrijft het in het stuk 'Loving and hating my new hometown'

10) Little Lovely Living verdwijnt weer

Het was een bijzonder succesverhaal: het piepjonge Groningse Little Lovely Living begon met het leveren van eigen producten aan webshops en groothandel. Maar het groeide door, met niet één, maar twee winkel-restaurants in hartje Stad waar je unicorn-ijsjes en suikerspin-achtige creaties kon eten. Daar komen de eigenaressen nu van terug.

11) 'Jinek verdraait woorden Groningse FvD-voorman'

'Jinek knipt een belangrijk deel uit het verhaal van Bart van der Werf, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de provincie Groningen', betoogt YouTube-account Thierry Baudet (overigens vermoedelijk niet de politicus zelf).

12) Zonnig rondje Oost Groningen

Gaan we eruit met Arjan's zonnige fietstochtje door de provincie. Tis hier best.

Dit was Rondje Groningen vandaag. Morgen zijn er weer, natuurlijk op hetzelfde tijdstip!