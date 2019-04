Wiebes vraagt om begrip bij bezoek aan provincie: 'Kan het niet in m'n eentje'

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken liet zich maandag op uitnodiging van de gemeente Het Hogeland weer even in onze provincie zien. Hij ging bij het kerkje van Eppenhuizen in gesprek met gedupeerden van aardbevingsschade.

'Alle gevallen die je te horen krijgt, doen je weer wat', antwoordt Wiebes op de vraag of de verhalen van mensen uit het gaswinningsgebied hem nog steeds wat doen. 'Je kunt er niet altijd wat aan doen, maar het doet wel wat met je.'

Nieuwe toekomst

Hij ziet naar eigen zeggen dat de fusiegemeente bouwt aan een nieuwe toekomst. 'En hier zit een gemeentebestuur dat met een boel positivisme dingen wil oppakken', constateert de minister.

'Maar iets waar we niet altijd wat aan kunnen doen zijn mensen met individuele problemen. Daar hebben we soms uitspraken van onafhankelijke experts voor nodig. Daar kan ik niet altijd wat aan veranderen.'



Juiste keuzes

Wiebes noemt het 'permanent zijn plicht' om na te denken of er van hogerhand wel de juiste keuzes worden gemaakt over de gaswinning in Groningen. 'Daarvoor is het dus ook van belang dat we met mensen spreken die met problematiek zitten', legt hij uit.

De minister is van mening dat het proces van schadegevallen afhandelen inmiddels tien keer sneller gaat dan een jaar geleden. 'Maar is dit genoeg?', vraagt hij zichzelf af. 'Nee, dat vind ik niet en dat heb ik vandaag ook aan de mensen verteld.'

'Niet vandaag'

'We hebben nog een hoop dingen te doen', stelt Wiebes. 'Het stopzetten van de gaswinning in Groningen gaat heel hard, maar lukt niet meteen vandaag. We zijn een factor tien sneller met afhandelen van schadegevallen, maar het is nog niet snel genoeg. En we zijn begonnen met de versterkingsoperatie nieuwe stijl, maar vandaag zouden we daar nog wel wat meer tempo in willen hebben. Dat zijn allemaal dingen waar aan te werken valt.'

De minister vraagt dan ook om begrip om de genoemde doelstellingen te verwezenlijken. 'Want ik kan dit niet in m'n eentje en ook niet van de ene op de andere dag. We duwen het met vereende krachten - overheden bij elkaar - in de goede richting.'

Positief

Burgemeester Henk Jan Bolding van Het Hogeland is positief na het bezoek van de minister. Wiebes was in Groningen op uitnodiging van de burgervader.

'Ik wilde dat hij ook kennis maakt met de mensen die getroffen worden in onze gemeente', aldus de burgemeester. 'We hebben hem ook duidelijk gemaakt dat we er de schouders onder gaan zetten om hier een mooie toekomstige ontwikkeling in deze gemeente.'

