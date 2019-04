Rake klappen uitgedeeld op Nieuwjaarsdag: werkstraf geëist

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 23-jarige man uit Groningen 90 dagen cel, waarvan 51 voorwaardelijk, plus een werkstraf van 120 uur. De Stadjer zou op Nieuwjaarsdag in Hoogkerk drie klappen hebben uitgedeeld aan een andere man.

Het slachtoffer raakte gewond, maar het bleek niet ernstig.



Al eerder aan de stok

De twee mannen hadden het tijdens de jaarwisseling al eerder met elkaar aan de stok gekregen. De verdachte had al op diverse sociale media duidelijk gemaakt dat hij nog een appeltje te schillen had met het slachtoffer.

De officier van justitie vindt daarom dat er sprake is van 'voorbedachte rade'. Oftewel: de verdachte wist wat hij van plan was en had zich dus moeten bedenken.

Spijt

De Stadjer heeft spijt van zijn daad. Hij is bereid de schadeclaim van ruim 1500 euro, die het slachtoffer heeft ingediend, te betalen. 'Ik word binnenkort vader, ik wil me van mijn goede kant laten zien. Ik betaal', zei hij.

De rechtbank doet volgende week vrijdag uitspraak.

Enkelband

Als de rechter de eis van het OM overneemt, hoeft de Stadjer niet meer de cel in.

Na 39 dagen in voorarrest te hebben gezeten, werd hij met een elektronische enkelband naar huis gestuurd.