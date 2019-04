Burgemeester Beukema: 'De zaal is nergens afgebroken en er was applaus'

Daarmee zit de lange reeks van infoavonden er nu op voor de burgemeester.

Geen seconde spijt

De afgelopen vier weken stond Beukema bijna elke avond in een ander zaaltje om de nieuwe versterkingsaanpak aan zijn inwoners te presenteren. Ook gaf de burgemeester vier zaterdagen achter elkaar presentaties, soms wel vier op één dag.

'Ik heb geen seconde spijt van deze tijdsinvestering', zegt Beukema na afloop van de laatste. 'Vooral niet omdat het gelegenheid biedt duidelijkheid te geven aan de vierduizend huishoudens waar het om gaat. De gemeente staat achter hen.'

Aanvullende eisen

Delfzijl heeft enkele maanden gewacht met het bijpraten van haar inwoners. Beukema stelde aanvullende eisen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Pas toen die zijn ingewilligd, konden de bijeenkomsten starten.

In Farmsum hebben negen huizen een verhoogd risico op veel schade na een zware beving. Nog eens 84 woningen hebben een licht verhoogd risico.

Nachten wakker van

Eén van de bewoners is Hetty van Dijk. Ze maakt zich grote zorgen: 'Ik moet er niet aan denken dat ik mijn kinderen (zestien en twintig jaar, red.) moet vertellen dat we het huis uit moeten.'

'Die hebben al zo'n klap gehad van de schades. Daar lig ik echt wakker van', vertelt ze met een brok in de keel.

Ze wil zo snel mogelijk duidelijkheid: 'Het is best wel eng dat je huis versterkt moet worden, maar ik hoop uiteindelijk dat we veilig kunnen wonen. Dat is het belangrijkste.' Het is nog onduidelijk wanneer bij haar de inspectie begint.

Boodschap overgekomen

Voor Beukema zit het eerste deel van de opgave er nu in elk geval op. Hij kan er met een goed gevoel op terugkijken.

'Bijna alle bijeenkomsten eindigden met applaus. Ik heb wel eens cynisch gezegd: de zaal is nergens afgebroken en er was applaus. De boodschap is dus overgekomen.'

