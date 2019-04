Lopend Vuur: Van een tattoo krijg je spijt

Het bericht over twee Muntendammers, die elkaar een opvallende tatoeage gaven voor een tv-programma van MTV, riep maandag veel reacties op.

Youri Eikema heeft nu een tattoo van de moeder van zijn vriend met de tekst 'I love Big Mommas'. Martijn de Groot heeft nu een tatoeage van een vagina met daaronder tekst 'Mijn gedachtes zijn bij Lieke', verwijzend naar zijn ex-vriendin.

Vroeger was een tatoeage vooral iets voor zeelui, nu is de tattoo veel meer geaccepteerd. Kijk alleen als eens naar alle profvoetballers. In ons land zijn meer dan 1200 tattooshops. En ook het weglaseren van oude tatoeages komt steeds vaker voor,

Voor sommigen is de tattoo een herinnering aan een dierbare, voor anderen een impulsieve of jeugdige actie. Wat vind jij van tatoeages?

Meer toiletten

Moeten er meer openbare toiletten komen? Dat was ons Lopend Vuur van maandag. Daar is, van de 3397 stemmers, zo'n 94% het mee eens. Slechts 6% vindt er genoeg openbare wc's zijn.