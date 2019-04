Miauw! Cats is weer terug in Groningen, maar wel op zijn Engels

Want vanaf dinsdag is de originele, Londense 'West End-versie' een week te zien in Groningen.

Theaterprogrammeur Annerie Knol is er maar wat trots op: 'We zijn hier een jaar mee bezig geweest. Het was bijna rond, toen weer niet en uiteindelijk wel. Super!'

Meerdere steden

De Engelstalige poezen maken een tour door Nederland en België, maar doen dat niet zomaar.

'Ze komen hier niet heen voor een weekje', legt de theaterprogrammeur uit. 'Ze moeten wel in een paar steden kunnen staan. En dat is een hele puzzel, want alle agenda's moeten passen.'

Boventitels

De cast van deze versie van de musical is volledig Engelstalig. Van de techneuten tot de acteurs. Tijdens de opbouw van de set werken Nederlanders en Engelsen door elkaar. Zo'n twintig man van Martiniplaza helpt de twintig Engelse lieden.

'Het is een grote crew', zegt ook Knol. 'En dan komt de cast van zo'n zestig man ook nog.'

Bezoekers van de musical kunnen overigens de Engelstalige teksten volgen via zogenaamde 'boventitels'. Ondertiteling, maar dan boven het toneel.

Zelf kijken

Knol is zelf een groot fan van de musical die ze omschrijft als 'absoluut mijn favoriet'.

Zit ze vanavond zelf ook in de zaal? 'Nee, helaas niet', is het antwoord. 'Ik moet nog veel dingen achter de schermen doen. Maar ik hoop later deze week wel een keer in alle rust te kunnen kijken.'