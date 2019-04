Shell financiert nieuwe bomen, Greenpeace is niet overtuigd

Staatsbosbeheer en Shell gaan samenwerken om lege plekken in de bossen op te vullen die zijn ontstaan door essentaksterfte. Die komt ook veel voor in onze provincie.

Daarnaast biedt Shell klanten aan de pomp de optie om een cent extra te betalen dat naar CO2-compensatie gaat. Er is echter ook kritiek op de plannen, bijvoorbeeld van Greenpeace.

Vijf miljoen bomen

Tachtig procent van de ongeveer tien miljoen essen in Nederland is getroffen door een agressieve schimmel, de zogeheten essentakziekte. De schimmel maakt de bomen ziek, waardoor ze omvallen. Voor de veiligheid moeten ze daarom weg.

Shell investeert 17,4 miljoen euro in het buitenfonds van Staatsbosbeheer waardoor de komende twaalf jaar ruim vijf miljoen nieuwe bomen kunnen worden geplant. Voor de herplant van bomen had Staatsbosbeheer nog geen financiële dekking, maar nu wel.

Shell wil actieve rol

Shell stapt in dit project omdat het volgens Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, aansluit bij de ambities om een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie.

'We investeren in Nederland onder meer in wind-op-zee en zonne-energie, maar ook CO2-compensatie vormt een belangrijk onderdeel om de klimaatdoelstellingen te realiseren', zegt zij.

Greenpeace: zand in de ogen

In een reactie zegt Greenpeace Nederland dat de sleutel tot verandering ergens anders ligt.

'Shell besteedt meer dan 96 procent van zijn investeringen aan olie en gas. Het bedrijf moet investeren in de toekomst, in plaats van met termen als 'klimaatneutraal' de consument zand in de ogen te strooien', aldus een woordvoerder.

1 cent extra

Vanaf 17 april kunnen klanten van Shell er onder andere voor kiezen hun eigen CO2-uitstoot voor het gebruik van benzine, diesel of LPG te compenseren door per liter 1 cent extra te betalen.

Het geld gaat naar projecten in Indonesië en Peru waar bomen worden geplant om de CO2-uitstoot te compenseren.

In Nederland zijn nog niet van dit soort gecertificeerde projecten. Maar Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, wil dit wel graag voor elkaar krijgen zodat het ook voor andere organisaties aantrekkelijker wordt om te investeren in Nederlands bos.

Kritiek

Op het plan van Shell is wel kritiek. Bijvoorbeeld van weerman Gerrit Hiemstra:

'Dit is BS (bullshit, red.). CO2-neutraal tanken bestáát niet. De enige manier om CO2-neutraal te tanken is níét tanken. Rijden op benzine en diesel IS het probleem! Een cent meer betalen en bomen planten is níét een oplossing, stoppen met fossiele brandstof wel.'

Ook wordt op sociale media verwezen naar de schadeafhandeling in onze provincie ten opzichte van de aardbevingen. Shell is één van de eigenaren (samen met ExxonMobil) van de NAM.



