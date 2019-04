Snorfietsers op de rijbaan? Groningen kijkt naar Amsterdam

In 2017 werd al een motie in de gemeenteraad van Groningen aangenomen om te onderzoeken of snorfietsen naar de rijbaan kunnen. Sindsdien werkt de gemeente aan de uitwerking van de plannen.

Kennis uitwisselen

Tom Rustebiel, gemeenteraadslid namens D66, zegt dat er contacten zijn met Amsterdam en dat ervaringen worden uitgewisseld. 'Amsterdam is hier ook op bezoek geweest om te vertellen over wat ze daar gaan doen.'

Dat het college van Stad de bevindingen in Amsterdam af wil wachten lijkt Rustebiel verstandig. 'Je kunt altijd leren van andere steden. Maar ik hoop dan ook dat er eind dit jaar een concreet actieplan ligt.'

Snorfietsers in Amsterdam moeten nu ook verplicht een helm op. Rustebiel: 'In de Tweede Kamer is ook een motie aangenomen voor de helmplicht, dus er zijn wel aanleidingen om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen.'



Waarom moeten snorfietsers op de rijbaan?

Rustebiel ziet twee redenen om snorfietsers te verplaatsen van het fietspad naar de rijbaan:

1. 'Onze fietspaden worden steeds drukker. Kijk maar eens naar de route richting Zernike of op de Paterswoldseweg. De fietser heeft dan meer ruimte.'

2. 'Uit GGD-onderzoek blijkt dat snorscooters veel fijnstof uitstoten. Als je ze een paar meter verplaatst gaat de luchtkwaliteit met een factor twintig vooruit.'

Het is volgens het gemeenteraadslid nog niet duidelijk waar in de gemeente de maatregelen zouden gaan gelden. 'Dat moeten we bekijken, want de gemeente is nu ook uitgebreid met een stuk landelijk gebied.'

