Bodemonderzoekers windpark Meeden dragen SOS-knop

Met een druk op de knop hebben ze naar eigen zeggen direct contact met de meldkamer.

'Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt', zegt een van de bodemonderzoekers. Ook Bouwend Nederland spreekt van 'een unieke situatie'.

De afgelopen periode liepen de protesten tegen windmolens in en om provincie Groningen hoog op. Twee bedrijven kregen dreigbrieven om hun werkzaamheden bij windmolenparken stil te leggen. Ook werd er asbest gedumpt op de locaties van windparken. De SOS-alarmknop lijkt een maatregel tegen nieuwe, onverwachte acties.

SOS-knop

Medewerkers van Alsema B.V., die bezig zijn met bodemonderzoek vanwege windmolens langs de N33, dragen de noodknoppen sinds vorige week. Het is een touwtje met daaraan een SOS-button.

'Als wij die knop indrukken hebben wij direct contact met de meldkamer. Dan kan de politie meeluisteren. Zij bepalen vervolgens ook of wij hulp krijgen als er iets aan de hand is', zegt een van de onderzoekers.

Beiden hebben de knop nog niet gebruikt. 'Hier komt eigenlijk niemand. Alleen de boer neemt soms een kijkje, maar die vindt het natuurlijk niet erg dat wij hier zijn.'

Het lijkt me goed om hier verder geen uitspraken over te doen Jack Alsema - Directeur bodemonderzoeksbedrijf

'Geen uitspraken'

Veel meer informatie over de rode knop wordt niet gegeven. Een belletje met Jack Alsema, directeur van het bedrijf dat de bodem onderzoekt, levert ook weinig op.

Alsema: 'Het lijkt mij goed om daar verder geen uitspraken over te doen. Ik wil ook niks toelichten.' Op de vraag waarom hij er niks over wil zeggen, antwoordt hij: 'Ik zie daarin geen toegevoegde waarde.'

'Unieke situatie'

Een woordvoerder van Bouwend Nederland, een organisatie van bouw- en infrabedrijven, spreekt van 'Een unieke situatie. Ik heb dit verhaal niet eerder gehoord', laat de organisatie telefonisch weten. 'Dit is een incident op zich, maar ik begrijp de werkgever wel. Die wil zijn mensen niet aan hun lot overlaten. Daar verdient hij een pluim voor. De parken liggen vaak op afgelegen plekken. Als er iets gebeurt is de werknemer ook maar alleen en verlaten. Dit lijkt mij een logische oplossing.'

'Absoluut onwenselijk'

De gemeente Midden-Groningen, waar het windpark geplaatst wordt, sluit zich aan bij de woorden van Bouwend Nederland. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: 'Gelet op de eerder geuite bedreigingen is het zeer begrijpelijk dat zo'n reflex ontstaat. En dat is een situatie die zeer te betreuren en absoluut onwenselijk is.'

Onduidelijk

De politie wil weinig kwijt over deze specifieke situatie. Woordvoerder Robert-Jan Valkema: 'Wij hebben contact met meerdere bedrijven. In verband met lopend onderzoek naar de dreigbrief naar het bedrijf in Westerlee kan ik niks zeggen over adviezen die wij geven en maatregelen die genomen worden.'

Windmolenpark bij de N33

Bij het toekomstige windpark langs de N33 bij Meeden moeten 35 windmolens komen te staan, volgens het projectbureau goed voor Bij het toekomstige windpark langs de N33 bij Meeden moeten 35 windmolens komen te staan, volgens het projectbureau goed voor 50 procent van de stroom van alle huishoudens in provincie Groningen. De gemoederen in en rondom het project lopen hoog op. Tegenstanders voerden meerdere keren actie tegen het toekomstige windpark. Afgelopen week werd het grondverzetbedrijf Dieterman uit Westerlee bedreigd. Dat bedrijf bleek niks van doen te hebben met het windpark. De locaties van de windmolens in het park op kaart:



